खाटूश्यामजी में अब दो गुना ज्यादा श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा श्याम के दर्शन

सीकर/ खाटूश्यामजी. बाबा श्याम (Baba Shyam) के भक्तों के लिए दर्शनों को लेकर खुश खबर है। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने अब प्रतिदिन 4800 श्रद्धालुओं के दर्शनों की व्यवस्था की है। जो कोरोना काल में पहले के मुकाबले अब दो गुना होगी। (Now two times more devotees will be able to see Baba Shyam in Khatushyamji ) एक दिसंबर से शुरू होने वाली यह व्यवस्था फिलहाल 10 दिसंबर तक रहेगी। बताया जा रहा है कि सबकुछ ठीक रहा तो इसके बाद बाबा श्याम के दर्शनार्थियों की संख्या और ज्यादा भी बढ़ाई जा सकती है। गौरतलब है कि खाटूश्यामजी (Khatushyamji) में दर्शनार्थियों की संख्या अभी प्रतिदिन 2400 तय है।

ऑनलाइन पंजीकरण से ही होंगे दर्शन

खाटूश्यामजी में एक दिसंबर से दर्शनार्थियों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए पंजीकरण की पहले वाले व्यवस्था कायम रहेगी। श्रद्धालुओं को एक दिसंबर से भी मंदिर कमेटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण होने पर ही श्रद्धालु बाबा श्याम के मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे।

रविवार व एकादशी पर बंद रहेंगे पट

रविवार, एकादशी व द्वादशी को खाटूश्यामजी के मंदिर के पट बंद रहने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। (Khatushyamji's temple remains closed on Sunday, Ekadashi and Dwadashi) इन दिनों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमडऩे की आशंका से यह व्यवस्था रहेगी। इधर, सोशल मीडिया पर भी प्रतिदिन ऑनलाइन श्याम दर्शन की व्यवस्था जारी रहेगी।

आठ चरणों में होंगे दर्शन

श्याम मंदिर कमेटी के अनुसार श्याम मंदिर में दर्शन 8 चरणों में होंगे। सुबह 8 से 9 एवं 9 से 10, 10 से 11 एवं 11से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 से 5 एवं 5 से 6 व 7 से 8 एवं रात्रि 8 से 9 बजे तक दर्शनों की व्यवस्था की है। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से मार्च में लागू लॉकडाउन में बंद हुए बाबा श्याम के पट इसी महीने खुले थे। जिसके बाद कमेटी की ओर से 2400 श्रद्धालुओं की ऑनलाइन पंजीकरण के जरिए दर्शनों की व्यवस्था की गई थी।