अब पानी मिलेगा जी भर के, इतंजार रहेगा कुछ दिनों का

Now water will be full, it will be waiting for a few days

जिले के 386 गांवों में 402.4 करोड़ रुपए का बजट खर्च होगा। जून के अंतिम सप्ताह तक ठेकेदार के माध्यम से कार्य शुरू होना प्रस्तावित है। योजना के तहत सीकर एवं नीमकाथाना अधिशासी अभियंता के साथ लक्ष्मणगढ़ प्रोजेक्ट अधिशासी अभियंता को जोड़ा गया है।