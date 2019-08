यात्रीगण ध्यान दें! NWR ने आज रद्द की 10 से अधिक ट्रेनें, सफर करने से पहले जरूर देखें ये पूरी लिस्ट

सीकर।

NWR Cancelled Trains on Phulera to Rewari Route Today Due to Derail : सीकर जिले के कांवट इलाके के गांव माधोकाबास के पास फाटक संख्या 89-90 के बीच कल दोपहर ट्रेन के डिब्बे पलटने के बाद रेवाड़ी फुलेरा रेलमार्ग पूरी तरह बंद पड़ा है। मालगाड़ी के बेपटरी ( Goods Train Derailed in Kanwat Sikar ) हो जाने से 9 डिब्बे ट्रेक से नीचे उतरकर पलट गए थे। हादसे के बाद रेलवे विभाग ने फुलेरा से रेवाड़ी के बीच चलने वाली 10 से अधिक पैसेंजर गाडिय़ों को रद्द कर दिया। वही आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेस ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है।

रेवाड़ी फुलेरा मार्ग ( Rewari Phulera Railway Track ) पर सिंगल ट्रैक होने से अप डाउन दोनों मार्ग बंद होने से मुख्यालय ने ट्रेनों को रद्द किया है। हादसे की सूचना पर डीआरएम मंजूषा जैन भी मौके पर पहुंची और तत्काल रेलवे अफसरों को भेजकर मौका मुआयना करके ट्रैक साफ कराने के निर्देश दिए। इसके बाद रातभर रेलवे के आलाधिकारी व उनकी टीम ट्रैक को खाली करने में जुटी रही। टीम सुबह तक जेसीबी की मदद से क्षतिग्रस्त हुए डिब्बों को हटाकर ट्रैक को खाली करने में लगी रही। इस दौरान ट्रैक के पास आसपास के लोग भी रातभर जुटे रहे।

आपको बता दे कि कल दोपहर को फुलेरा से रेवाड़ी जा रही मालगाड़ी ट्रैन के 9 डिब्बे बेपटरी होकर पलट गए। मालगाड़ी में सीमेंट बनाने का कच्चा माल भरा हुआ था। हालांकि अभी तक हादसे के कारणों का पता नही चल पाया है। इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। खास बात यह रही कि हादसे से 12 मिनट पहले ही इस फुलेरा रेवाड़ी पैसेंजर ट्रेन इस ट्रैक से गुजरी थी। गनीमत रही कि पैसेंजर गाड़ी हादसे का शिकार नही हुई वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

रद्द रेल सवाएं (प्रारंभिक स्टेशन से) ( NWR Cancelled Train List )

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि गाड़ी संख्या 59717 फुलेरा-रेवाड़ी 16 व 17 अगस्त को, 59718 रेवाड़ी-फुलेरा, 59728 रेवाड़ी-सीकर 16 अगस्त के लिए रद्द की गई है। इसके अलावा 17 अगस्त के लिए 59727 सीकर-रेवाड़ी, 59715 फुलेरा-रेवाड़ी, 59720 रेवाड़ी-फुलेरा, 59716रेवाड़ी-फुलेरा, 59719 फुलेरा-रेवाड़ी, 59730 रेवाड़ी-सीकर और 59729 सीकर-रेवाड़ी सवारी गाड़ी 17 अगस्त को रद्द रहेगी।

इन ट्रेनों का किया मार्ग परिवर्तन

निजामुद्दीन-अजमेर 12016, दिल्ली सराय-उदयपुर 12981, उदयपुर-दिल्ली सराय 12982, ओखा-देहरादून 19565, पोरबंदर-मुज्जफरपुर 19269 को शुक्रवार को सीकर-रींगस, लोहारू-रेवाड़ी मार्ग पर चलाया गया। अजमेर-दिल्ली सराय 12065, दिल्ली सराय-बांद्रा टर्मिनल 12215 रेल को शनिवार को रींगस-सीकर-लोहारू-रेवाड़ी ट्रेक पर मार्ग परिवर्तित किया गया है।