राजस्थान में यहां तेल को लेकर विवाद, पेट्रोल पंप को उड़ाने के लिए आग लगाई !

Sikar Crime News in Hindi : बीती रात मुकुन्दगढ़ रोड पर सिंगोदड़ा गांव के आगे स्थित जोशी पेट्रोल पंप ( Try To Fire at Petrol Pump in Laxmangarh ) को बदमाश युवकों ने डीजल छिडक़ कर आग लगाने का प्रयास किया।