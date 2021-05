कोरोना संदिग्ध पत्नी की मौत के बाद दर-दर भटकता रहा बुजुर्ग, महिला तहसीलदार ने किया अंतिम संस्कार

(old man kept pleading for wife's funeral) कोरोना काल की यह तस्वीर झकझोरने वाली है। धोद में एक कोरोना संदिग्ध महिला की मौत के बाद उसे उठाने वाला कोई नहीं मिला।