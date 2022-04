अजब- गजब: कुत्ते की मौत पर मालिक ने कराया मुंडन, घर में समाधि बनवाई, हवन- तर्पण व दान के बाद अब लगेगी मूर्ति

सीकर/फतेहपुर. चिकित्सक के पक्षी प्रेम के बाद जिले में अब एक व्यवसायी का अनूठा श्वान प्रेम सुर्खियों में है।

On the death of the dog, the owner got him shaved, got the mausoleum built in the house, after the Havan-tarpan and donation, the idol will now be installed.