प्यासी धरती की ‘फ्रेंड रिक्वेस्ट’ पर बादलों ने लिखा ‘नॉट एक्सेप्ट’

On the 'Friend Request' of the thirsty Earth, clouds wrote'Not accept'

बादलों ने गरजना भी शुरू किया। तेज हवा भी चली और उसके साथ बूंदाबांदी भी हुई लेकिन जिस तरह से बादल उमड़ उमड़ कर आ रहे थे उस हिसाब से बरसे नहीं।