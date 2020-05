शेखावाटी में पहुंचा पाकिस्तान का डेढ किलोमीटर लंबा टिड्डी दल, मचा हडक़ंप

(One and a half kilometer long locust of Pakistan arrived in Shekhawati) सीकर। शेखावाटी में पिछले दो माह से कोरोना महामारी के भय के बीच जी रहे लोगों की मुसीबत बढने वाली है। वजह पाकिस्तान से उड़ा टिड्डी दल अब शेखावाटी के ओर तेज गति से बढ रहा है। हवाओ की गति की दिशा में बढकर यह दल मंगलवार को झुंझुनूं जिले के अलसीसर व मलसीसर इलाके में पहुंच गया है। चूरू जिले के सरदारशहर व आस-पास के क्षेत्रों में लाखों की संख्या में टिड्डियों ने डेरा जमा लिया है। दल के पहुंचने की सूचना के साथ सीकर जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए कृषि विभाग ने पर्यवेक्षकों व प्रगतिशील किसानों के साथ मोर्चो भी संभालना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि टिड्डी नियंत्रण विभाग, जोधपुर ने झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, राजसमंद, अजमेर के लिए अलर्ट जारी हुआ है। चूरू के लिए पहले ही अलर्ट जारी हो चुका है।



डेढ किलोमीटर लम्बा है दल



कृषि विभाग सीकर के अनुसार प्रदेश में इस साल टिड्डी करीब 15 दिन पहले ही पहुंच गई है। इस समय समर ब्रीडिंग का टाइम होने के कारण टिड्डी का प्रकोप बढऩे के आसार हैं। जिसका असर शेखावाटी के तीनों जिलों में भी दिखने लग गया है। एलर्ट मिलने के बाद कृषि विभाग टिड्डी नियंत्रण की पूर्व तैयारियों में जुट गया है। जिला मुख्यालयों पर कंट्रोल रूम और गांवों में किसानों की मदद से टिड्डी नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं।

शेखावाटी में हीट वेव की बनी स्थिति

सीकर. शेखावाटी अंचल से नमी गायब होने के कारण हीट वेव की स्थिति बन गई है। सडकों पर दोपहर में मृगमरीचिका नजर आने लगी है। इधर मौसम विभाग के अनुसार आगामी पांच दिन में प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। गर्मी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। इस सप्ताह के अंत तक तापमान 43 से 46 डिग्री तक पहुंच जाएगा। कई जिलों में भीषण लू चलेगी। कई इलाकों में अधिकतम पारा पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।

आज से 16 जिले में शुरू होगी तेज गर्मी



मौसम विभाग के अनुसार 20 मई से भीषण लू का दौर शुरू हो जाएगा। इस दौरान कई जगह आसमान में छाए हल्के बादल भीषण गर्मी को नहीं रोक पाएंगे। तेज धूप के साथ गर्मी बढ़ेगी और तापमान में लगातार इजाफा होगा। हवा में नमी का स्तर 16 से 29 फीसदी रहने का अनुमान है। 20, 21 व 22 मई को कोटा बूंदी, बारां, बाडमेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, पाली,चितौडगढ, भीलवाडा, बाडमेर, जोधपुर, गंगानगर, नागौर, जालौर जिले में लू चलेगी। 23 व 24 मई को शेखावाटी अंचल सहित 16 जिले भीषण गर्मी की चपेट में आ जाएंगे।