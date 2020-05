राजस्थान में यहां एक कोरोना संदिग्ध की मौत, पांच नए पॉजिटिव मिले

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में कोरोना संक्रमितों का अंाकड़ा अब 74 हो गया। शुक्रवार को जिले में पांच ओर नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिनमें दो- दो श्रीमाधोपुर व लक्ष्मणगढ़ और एक नीमकाथाना निवासी है। वहीं, एक कोरोना संदिग्ध युवती की भी सुबह मौत हो गई।(One corona suspect died and five new positives found in sikar) जिसका प्रशासन की निगरानी में पूरी सुरक्षा के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमित मिले पांचों लोग प्रवासी है। लक्ष्मणगढ़ में मुंबई से लौटने के बाद मंगलवार को मिले कोरोना पॉजिटिव शख्स की 27 वर्षीय पत्नी कोरोना संक्रमित मिली है, जो पति व बच्चे के साथ कोटा तक ट्रेन और बाद में निजी वाहन से लक्ष्मणगढ़ पहुंची थी। जबकि 15 मई को अहमदाबाद से ट्र्रेन में जयपुर पहुंचकर लक्ष्मणगढ़ लौटे वार्ड तीन निवासी 62 वर्षीय बुजुर्ग में कोरोना संक्रमण मिला है। श्रीमोधोपुर में कोटड़ी सीमारला में कोरोना पॉजिटिव मिले दो व्यक्तियों का भी मुंबई से गांव आना सामने आया है। इसी तरह नीमकाथाना के किशोरपुरा में संक्रमित मिला 40 वर्षीय व्यक्ति भी महाराष्ट्र के खोगरी से 14 मई को ट्रेन से कोटा पहुंचकर निजी वाहन से तीन लोगों के साथ गांव लौटा था।

रात को भर्ती सुबह मौत



सांवली स्थित कोविड सेंटर में बीती रात एक कोरोना संदिग्ध महिला की मौत से हडक़ंप मच गया। कोर्ट में कार्यरत वार्ड 20 निवासी 31 वर्षीय महिला को गुरुवार शाम को सांस में तकलीफ हुई थी। जो लगातार बढऩे पर उसे रात 9 बजे सांवली डेडीकेटेड अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उपचार के दौरान उसने रात को ही दम तोड़ दिया। जिसे कोरोना संदिग्ध मानते हुए स्वास्थ्य विभाग ने उसके सैंपल लिए और प्रशासन की निगरानी में शुक्रवार सुबह लक्ष्मणगढ़ में उसका अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले जीणमाता निवासी एक बुजुर्ग की जयपुर में कोरोना पॉजिटिव मिलने की बाद गुरुवार को मौत हो गई थी। जो दो दिन पहले ही परिजन के साथ अस्पताल जाते समय बकरी की वजह से बाइक का संतुलन बिगडऩे से गिरकर घायल हो गई थी। जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल ले जाया गया था।