राजस्थान में यहां कोरोना से फिर एक मौत, 42 नए पॉजिटिव

(one died and 42 news corona positive found in sikar) राजस्थान के सीकर जिले में कोरोना के केस तेज रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। जिले में रविवार को भी कोरोना से एक 60 वर्षीय महिला की मौत के साथ 42 नए पॉजिटिव केस सामने आए।