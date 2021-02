VIDEO. कार पलटने से दो महीने की मासूम की मौत, मां सहित छह घायल

(one died and 7 injured in two road accident in sikar) सीकर/पलसाना. राजस्थान के सीकर जिले में पलसाना के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर आज सुबह दो हादसों में एक दो महीने की मासूम की मौत हो गई। जबकि उसकी मां सहित सात अन्य लोग घायल हो गए।