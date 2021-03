VIDEO में देखें कैसे फिल्मी स्टाइल में कार ने खाई कई पलटियां, एक की जान गई, दूसरा घायल

(one died in car accident in shrimadhopur, sikar) राजस्थान के सीकर के श्रीमाधोपुर में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। कस्बे में बाईपास पर एक बेहद तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई। जो एक बाद एक करीब छह पलटी खाती हुई सड़क किनारे गिरी।