VIDEO. तीन वाहनों की भिडंत में 1 की मौत, 9 घायल, 5 रैफर

(one died nine injured and five refers in three vehicle collisions in sikar ajeetgarh) राजस्थान के सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे में शनिवार सुबह तीन वाहनों की भिडंत में एक की मौत हो गई। जबकि 9 जने घायल हो गए।