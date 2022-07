अज्ञात वाहन की टक्कर से कावड़िये की मौत, दो मासूमों के सिर से उठा पिता का साया

राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला कस्बे में पलसाना मार्ग पर बामनवास के पास रविवार देर रात को सड़क हादसे ने दो मासूमों के सर से पिता का साया उठा दिया।

one killed in road accident in sikar. सीकर/खंडेला. राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला कस्बे में पलसाना मार्ग पर बामनवास के पास रविवार देर रात को सड़क हादसे ने दो मासूमों के सर से पिता का साया उठा दिया। कावड़ ला रहे चार युवकों को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। उन्हें गंभीर अवस्था में राजकीय राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार रविवार देर रात को खटून्दरा निवासी युवकों का जत्था गणेश धाम कावड़ लाने के लिए गया था। रात करीब 9 बजे गणेश धाम से वह जत्था कावड़ लेकर वापस अपने गांव खटून्दरा के लिए रवाना हुआ। इसी दौरान बामनवास के पास पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने कावड़ियों के जत्थे को टक्कर मार दी। दुर्घटना में कावड़ ले जा रहे चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जहां एक युवक की मौत हो गई। एएसआई भागीरथ मल ने बताया कि हादसे में खंडेला के खटून्दरा निवासी सुरेश कुमार पुत्र अर्जुन लाल मांडिया (30) की मौत हो गई। वहीं तीन अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।