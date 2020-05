दो अस्पतालों से होते हुए जयपुर पहुंचे शख्स की कोरोना से मौत, तीन जिलों में हडक़ंप

सीकर. सीकर के एसके अस्पताल (S.K. Hospital, Sikar) व सांवली अस्पताल के बाद जयपुर रैफर एक शख्स की जयपुर में मौत हो गई। चूरू निवासी शख्स की मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) की पुष्टि हुई। जिसके बाद सीकर, चूरू व जयपुर के स्वास्थ्य विभाग में फिर हडक़ंप मच गया। जानकारी के मुताबिक एसके अस्पताल में चिकित्सकों को दिखाने के बाद सांवली के आइसोलेशन में भर्ती रहे सुजानगढ इलाके के 33 वर्षीय व्यक्ति ने शुक्रवार देर रात जयपुर में दम तोड दिया। (one more died from corona in churu) जहां शव से कोरोना सैम्पल लिया गया। शनिवार तडके आई रिपोर्ट में युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है। कोरोना की पुष्टि होने के बाद सीकर और चूरू के प्रशासन में हडकंप मच गया। विभाग ने फौरन मृतक की ट्रेवल हिस्ट्री निकाली और सम्पर्क में आए लोगों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। मृतक सीकर के कोरोना डेडीकेटेड अस्पताल में करीब पांच घंटे तक भर्ती रहा है। जहां से स्थिति में सुधार नहीं होने पर उसे जयपुर रैफर कर दिया था। सीकर के कोरोना ओपीडी में मृतक को देखने वाले चिकित्सक को आइसोलेट किया गया है।



एसके अस्पताल की ओपीडी, ट्रोमा, एक्सरे और लैब में गया

सुजानगढ़ (Sujangarh In Churu) इलाके में अणखोलिया (ankholiya village) गांव का रहने वाला 33 साल का व्यक्ति बुखार और सांस लेने में परेशानी के कारण आठ मई को सीकर के एसके अस्पताल में आया था। जहां उसने ट्रोमा और बाद में ओपीडी (S.K. Hospital OPD) में चिकित्सक से परामर्श लिया। एक्सरे रूम गया। जिला लैब में जांच करवाई। इस दौरान उसके साथ परिजन भी थे। इसके बाद उसे कोरोना ओपीडी में दिखाया गया। जहां से उसे सांवली अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में सांस लेने में परेशानी होने से मरीज की स्थिति बिगडती गई और उसे गंभीरवास्था में जयपुर रैफर किया। जहां उसने देर रात दम तोड दिया।