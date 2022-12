Good News: मुंबई के लिए मिली एक और नई ट्रेन, 24 से होगी शुरू, लोगों में खुशी की लहर

सीकर. राजस्थान के यात्रियों के लिए खुश खबर है। प्रदेश के लोगों को मुंबई जाने के लिए एक नई ट्रेन और मिल गई है।

सीकर. राजस्थान के यात्रियों के लिए खुश खबर है। प्रदेश के लोगों को मुंबई जाने के लिए एक नई ट्रेन और मिल गई है। सर्दियों के मौसम में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने मुंबई- बीकानेर ट्रेक पर नई ट्रेन का संचालन शुरू करना तय किया है। जो 24 दिसंबर से साप्ताहिक आधार पर संचालित होगी। बीकानेर रवाना होकर वाया सीकर व जयपुर होकर मुंबई जाने वाली ट्रेन 17 स्टेशनों पर रुकेगी। जिसका सीकर में ठहराव पांच मिनट के लिए होगा। मुंबई के लिए नई रेल सेवा से शेखावाटी के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।