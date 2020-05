सीकर का फिर एक शख्स मिला कोरोना पॉजिटिव, मचा हडक़ंप, सील हुई सीमा

राजस्थान के सीकर जिले में सोमवार को फिर एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। (one more person found corona positive in sikar) श्रीमाधोपुर तहसील (shrimadhopur) के रींगस (reengus) इलाके के पटवारी का बास गांव का 66 वर्षीय शख्स कैंसर व ह्रदय रोग से पीडि़त है।

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में सोमवार को फिर एक शख्स कोरोना पॉजिटिव (Corona positive in sikar) पाया गया है। (one more person found corona positive in sikar) श्रीमाधोपुर तहसील (shrimadhopur) के रींगस (reengus) इलाके के पटवारी का बास गांव का 66 वर्षीय शख्स कैंसर व ह्रदय रोग से पीडि़त है। जिसे थेरेपी के लिए परिजन रविवार को जयपुर के निजी अस्पताल ले गए थे। यहां सीने में तकलीफ होने पर उसका कोरोना टेस्ट हुआ। जो आज पॉजिटिव पाया गया। घटना के बाद जिले के स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन में हडक़ंप मच गया। सूचना मिलते ही श्रीमाधोपुर उपखंड अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता, तहसीलदार महीपाल सिंह राजावत सहित चिकित्सा विभाग की टीम गांव में पहुंची। जहां गांव की सभी सीमाएं सील कर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। चिकित्सा विभाग की टीम सभी ग्रामीणों की चिकित्सीय जांच कर रही है।

चार बार रींगस सीएचसी पहुंचा



जानकारी के अनुसार कोरोना पॉजिटिव शख्स पिछले डेढ़ साल से गले के कैंसर, ह्रदय रोग व अस्थमा की बीमारी से पीडि़त था। तबीयत बिगडऩे पर परिजन 18 अप्रैल को जयपुर ले गए थे। यहां निजी अस्पताल में उसका उपचार के बाद वापस ले आए थे। इसके बाद शख्स को बीच- बीच में रींगस सीएचसी में इलाज के लिए लाया गया था। इसी बीच रविवार को परिजन उसे थेरेपी के लिए जयपुर के अपेक्स अस्पताल ले गए। जहां शख्स का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया। जिसकी रिपोर्ट आज आने पर वह कोरोना संक्रमित मिला। सूचना मिलते ही प्रशासन में हडक़ंप मच गया।

निकाल रहे ट्रेवल हिस्ट्री



कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिलने के बाद हरकत में आया प्रशासन पीडि़त की ट्रेवल हिस्ट्री निकालने में जुट गया है। इसी के साथ पीडि़त के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच के साथ उन्हें आइसोलेट करना शुरू कर दिया गया है। वहीं, पूरे गांव में सेनेटाइजेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत भी दी जा रही है।