WhatsApp पर एक फोन कॉल और उड़ गए सेवानिवृत कर्मचारी के जिंदगीभर के जमा 39 लाख रुपए

राजस्थान के सीकर शहर में व्हाट्स एप पर आए एक कॉल से एक सेवानिवृत कर्मचारी की जिंदगीभर की जमा पूंजी लुट गई।

Online Fraud in sikar सीकर. राजस्थान के सीकर शहर में व्हाट्स एप पर आए एक कॉल से एक सेवानिवृत कर्मचारी की जिंदगीभर की जमा पूंजी लुट गई। मनी एक्सचेंज में लाभ का झांसा देकर सेवानिवृत कर्मचारी से 39 लाख रुपए ठग लिए गए। (Fraud in name of profit in money exchange company) आरोप है कि निजी कंपनी के कर्मचारियों ने एक के बाद एक ऑफर देकर ये राशि अपने खाते में जमा करवा ली। बाद में कंपनी बंद होने की बात कहते हुए ढाई लाख रुपए की ओर मांग की। कोतवाली थाने में रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।