Waterborne News: कोरोनाकाल में एक तिहाई रह गईं जलजनित बीमारियां, चिंता...हम दूसरे स्थान पर

राहत के साथ अलार्म : कम हुए हेपेटाइटिस ए और ई के मामले, लेकिन स्वच्छ पेयजल आपूर्ति अब भी बड़ी चुनौती

सीकर. कोरोनाकाल में जब लोग बाहर खाने-पीने से परहेज करने लगे तो पिछले दो सालों में जलजनित Waterborne बीमारियों से पीडि़त रोगियों की संख्या एक तिहाई रह गईं हंै। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में गंभीर अतिसार (गंभीर डायरिया) रोगों में करीब 65 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। इस राहत के बीच चिंता की बात यह है कि जलजनित बीमारियों के मामले में राजस्थान Rajasthan तीसरे से अब दूसरे स्थान पर आ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय Union Ministry of Health and Family Welfare के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र National Center for Disease Controlकी ताजा रिपोर्ट पेयजल के मामले में प्रदेश को अलर्ट कर रही है। कोरोनाकाल में प्रदेश में जलजनित लेप्टोस्पाइरोसिस leptospirosis (दूषित पानी से फैलने वाला संक्रामक रोग) के मामले बढ़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछले दो साल में हैजा का एक भी मामला सामने नहीं आया। वहीं राहत की बात यह भी है कि कोरोनाकाल में हेपेटाइटिस ए hepatitis A और ई के मामलों में भी गिरावट दर्ज हुई है। वर्ष 2019 में प्रदेश में हेपेटाइटिस ए hepatitis A के 628 व हेपेटाइटिस ई hepatitis E के 245 मामले सामने आए थे। जबकि 2020 में 122 और 25 तथा वर्ष 2021 में 107 व 15 केस ही रिपोर्ट हुए। जो गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और मध्यप्रदेश जैसे कई राज्यों की तुलना में काफी कम है।