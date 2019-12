कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरे होने पर भाजपा का विरोध-प्रदर्शन, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप

One Year of Rajasthan Government : कांग्रेस सरकार के एक साल पूरा होने पर सीकर के श्रीमाधोपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ रैली निकालते हुए भाजपा ( BIP Protest Against Congress ) कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।