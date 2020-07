खुशखबर: पूरे साल नहीं बढ़ेंगे प्याज के दाम, शेखावाटी में तीन बार होगी खेती

सीकर. राजस्थान में कीमतों से कई बार आग लगा चुके प्याज को लेकर अच्छी खबर है। शेखावाटी के किसानों ने अब साल में तीन बार इसकी खेती करने की तैयारी कर ली है। (onion Farming will take place three times in Shekhawati) इससे जहां बाजार में प्याज की कमी नहीं होगी, वहीं भावों में भी अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी की आशंका कम हो जाएगी। गौरतलब है कि शेखावाटी के किसान आमतौर पर साल में दो बार प्याज की फसल बोते हैं। लेकिन, कोरोनाकाल में अपनी आय बढ़ाने के लिए किसानों ने तीसरी बार प्याज की पैदावार की तैयारी कर ली है।



भाव अच्छे मिलने से जगी उम्मीद, ग्रीन हाउस में पौध तैयार

प्याज की खेती बढ़ाने के पीछे किसानों की वजह कोरोना काल और इस बार प्याज की अच्छी कीमत मिलना रही है। जिसके चलते उन्होंने प्याज की तीसरी बार खेती के लिए पौध तैयार कर ली है। कई किसानों ने नर्सरी में यह पौध तैयार करवाई है। जिन्हें बारिश के सीजन में ही खेतों में रोप दी जाएगी।

अक्टूबर नवंबर में मिलेगा नया प्याज

अभी तैयार की जा रही पौध चार महीने में फसल के रूप में तैयार हो जाएगी। माना जा रहा है कि अभी बोई जा रही पौध से अक्टूबर व नवम्बर महीने में प्याज तैयार हो जाएंगे। ऐेस में दिवाली तक लोगों को नए प्याज मिल सकेंगे।

रिकॉर्ड बुवाई की उम्मीद

किसानों और उद्यान विभाग के अधिकारियों की मानें तो इस बार प्याज के भाव अच्छे रहने से कृषि खंड के तीनों जिलों में प्याज की रिकॉर्ड बुवाई की उम्मीद बंधी है। शेखावाटी में इस बार प्याज की कुल बुवाई 10 से 15 हजार हैक्टेयर बढ़कर 38 हजार हैक्टेयर को पार कर जाएगी। जबकि पिछले वर्षों में प्याज की बुवाई औसतन 18 से 25 हजार हैक्टेयर तक रही है।



यूं होती है प्याज की उपज

शेखावाटी में बरसों से प्याज की बुवाई दो बार की जाती रही है। प्याज उत्पादक किसान प्याज की पहली पौध फरवरी में तैयार कर मार्च में खेतों में लगाते हैं। जुलाई-अगस्त में बाजार में उपज आ जाती है।

दूसरी उपज नवम्बर में खेतों में लगाई जाती है। जिसकी उपज फरवरी-मार्च तक तैयार होती है। लेकिन, इस बार तीसरी उपज लेने के लिए जून-जुलाई में प्याज की पौध तैयार की है। जिसे अब खेतों में लगा दिया जाएगा। नवम्बर माह में ये उपज बाजार में आने लगेगी।



एक लाख टन ज्यादा उपज की उम्मीद

कृषि पर्यवेक्षकों के अनुसार बुवाई के क्षेत्र में बढ़ोतरी को देखते हुए अनुमानित उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में एक से डेढ लाख मीट्रिक टन ज्यादा आंका जा रहा है।

शेखावाटी के प्याज की ज्यादा डिमांड

प्याज के मामले में शेखावाटी के प्याज की मांग सबसे ज्यादा होती है। यहां का प्याज पानी की मात्रा की वजह से मीठा होता है। अंचल में अब सिंचाई के लिए मिनी स्प्रिंकलर होने के कारण उद्यानिकी फसलों की सिंचाई बेहतर तरीके से भी होने लगी है। पिछले पूरे सीजन में प्याज के थोक भाव औसतन छह से आठ रुपए प्रति किलो तक रहे हैं। इस कारण प्याज उत्पादक किसानों को ठीक मुनाफा मिला है।

इनका कहना है:

जिले में खेती के ट्रेंड में बदलाव को देखते हुए इस बार प्याज की तीन फसल लेने के लिए किसानों ने तैयारी शुरू कर दी है। साल में तीन बार प्याज की फसल होने पर निश्चित तौर पर प्याज उत्पादक किसानों को फायदा होगा।

- बनवारीलाल, सहायक निदेशक, उद्यान, सीकर