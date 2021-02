सिर्फ मौन ही तो रहना है एक दिन...365 दिन के लिए मिल जाएगा ‘रिचार्ज’!

जी हां...मौन रहकर जप करें...होगी पुण्य की प्राप्ति। मौनी अमावस्या इस बार 11 फरवरी को है। इस दिन मौन रहकर दान-स्नान करने का विशेष महत्व होता है। माघ के महीने में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था।