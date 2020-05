VIDEO. राजस्थान के ज्यादातर जिलों में ऑरेंज अलर्ट

(Orange alert in most districts of Rajasthan) सीकर. राजस्थान के मौसम में अभी कुछ दिन ओर बादलों की गरज, बरसात, ओले व धूलभरी आंधी देखने को मिल सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर इलाकों के लिए औरेंज अलर्ट जारी कर दो दिन के लिए ऐसा ही अनुमान पेश किया है। जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनूं , गंगानगर व हनुमानगढ़ समेत करीब 15 जिलों में तेज गरज के साथ बरसात, आंधी व ओलावृष्टि देखने को मिलेगी, तो बाकी जिलों में ओलावृष्टि को छोड़ धूलभरी आंधी व गरज के साथ बरसते बादल देखे जा सकेंगे।

मौसम विभाग का यह है पूर्वानुमान

11 मई- राजस्थान प्रदेश के नागौर, चूरू, हनुमान$गढ, टोंक, सवाई माधोपुर, सीकर, भरतपुर, करौली, अलवर , टोंक, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में तेज हवाओं के साथ बरसात व ओले गिरेंगे। जबकि जयपुर, अलवर, नागौर बीकानेर, बूंदी, झालावाड़, कोटा, अजमेर व आसपास के इलाकों में बरसात व आंधी-तूफान देखने को मिल सकते हैं।

12 मई: मंगलवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, भरतपुर, धोलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, अलवर व आसपास के इलाकों में गरज के साथ बरसने वाले बादल ओलावृष्टि कर सकते हैं। तेज हवाएं भी चलेगी। जबकि नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा सरीखे जिलों में ओलावृष्टि को छोडकऱ गरज के साथ बरसात व आंधी देखने को मिल सकती है।

13 मई को होगा मौसम साफ



मौसम विभाग के मुताबिक औरेंज अलर्ट फिलहाल दो दिन का ही है। 11 व 12 मई के बाद 13 मई को मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस दिन धूप खिलने के साथ गर्मी बढ़ सकती है।