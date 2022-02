सुनील ने मरकर भी चार लोगों की जिंदगी की रोशन, सलामी के साथ हुआ अंतिम संस्कार

organ transplant: सीकर. राजस्थान के सीकर जिले का दूजोद गांव निवासी सुनील साई मरकर भी चार लोगों की जिंदगी दे गया।

Sikar's Sunil's organs will be transplanted to four people सीकर. राजस्थान के सीकर जिले का दूजोद गांव निवासी सुनील साई मरकर भी चार लोगों की जिंदगी दे गया। महज 28 वर्ष के सुनील की मौत सड़क हादसे में हो गई थी। जिसका ब्रेन डेड घोषित होने के बाद जयपुर के चिकित्सकों ने उसका दिल निजी अस्पताल के मरीज को प्रत्यारोपित कर दिया। जबकि लिवर को प्रत्यारोपण के लिए अन्य निजी अस्पताल भिजवा दिया। वहीं, किडनी को प्रत्यारोपण के लिए एसएमएस अस्पताल में रखा गया है। इस बीच सुनील की अंतिम विदाई भी बहुत भावुक पलों में हुई। सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सकों व स्टाफ ने सलामी देते हुए organ donor sunil को अंतिम विदाई दी।