प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र ही कुपोषित, 77 हजार में से 51 हजार वजन मशीनें खराब

सरकार की ओर से राजस्थान को निरोगी बनाने के लिए भले ही चिरंजीवी योजना का तोहफा दे दिया हो, लेकिन ग्रास रूट पर स्वास्थ्य व शिक्षा की पहली इकाई आंगनबाड़ी केन्द्रों पर व्यवस्थाएं बिल्कुल लचर हालत में है।

अजय शर्मा

out of 77 thousand, 51 thousand weighing machines are damaged in rajasthan. सीकर. सरकार की ओर से राजस्थान को निरोगी बनाने के लिए भले ही चिरंजीवी योजना का तोहफा दे दिया हो, लेकिन ग्रास रूट पर स्वास्थ्य व शिक्षा की पहली इकाई आंगनबाड़ी केन्द्रों पर व्यवस्थाएं बिल्कुल लचर हालत में है। एक तरफ सरकार की ओर से आंगनबाड़ी केन्द्रों को हाईटेक बनाने का सपना दिखाया जा रहा है तो दूसरी तरफ अधिकांश केन्द्रों पर वजन तुलने की मशीनें खराब पड़ी है। पत्रिका ने मामले की पड़ताल की तो सामने आया कि कई मशीनें तो आठ से दस महीने से बंद है। प्रदेश के 62020 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती, किशोरी व बच्चों के वजन लेने की 77 हजार मशीनें हैं। इनमें से 51 हजार मशीनें फिलहाल खराब हालात में है। इसके अलावा बच्चों के वजन के साथ लंबाई लेने की मशीन इन्फेन्टोमीटर व स्टेडियोमीटर भी 50 से 60 फीसदी तक खराब है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में भी 1850 मशीन खराब है। इसी तरह महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के गृह जिले दौसा में भी हालात ठीक नहीं है।