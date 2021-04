VIDEO: चुनाव को लेकर रातभर विवाद, तोडफ़ोड़ के बाद पांच थानों की पुलिस व आरएसी तैनात

(Overnight controversy over election, police and RAC of five police stations deployed after demolition) सीकर/पलसाना. सीकर दुग्ध संघ (सरस डेयरी) के संचालन मंडल के चुनाव में मतदाता सूची प्रकाशन को लेकर रविवार को रातभार हंगामा हुआ।