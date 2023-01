दर्दनाक: पोती को गले लगाकर अपनों को तलाशता रहा दादा, दो जवान बेटों व बेटी की हुई मौत

सीकर/पलसाना/ सामोद. नव वर्ष का पहला दिन। सामोद से दो परिवार खुशी-खुशी देव दर्शन के लिए घर से रवाना हुआ।

Painful: Grandfather kept looking for his loved ones by hugging granddaughter, two young sons and daughter died. सीकर/पलसाना/ सामोद. नव वर्ष का पहला दिन। सामोद से दो परिवार खुशी-खुशी देव दर्शन के लिए घर से रवाना हुआ। किसी को क्या पता था कि यह यात्रा इतनी दर्दभरी होगी, जिसका दर्द जीवन भर सालता रहेगा। खंडेला के पास हुए हादसे ने तीन परिवारों पर कुठाराघात किया है। सबसे बड़ा आघात सामोद के कैलाश चंद को लगा है। हादसे की सूचना पर परिजनों के साथ वह पलसाना के अस्पताल तो पहुंच गया, लेकिन उसे किसी ने नहीं बताया कि काल ने उसके दो जवान बेटों और बेटी को छीन लिया है। (Painful: man lost his two sons and daughter in road accident) अस्पताल में उसे महज डेढ़ वर्ष की पोती दिखाई दी तो उसने पोती को गले से लगा लिया। बाद में जब उसे पता चला कि उसके तीन बच्चों को नियती ने छीन लिया तो कैलाश की आंखें पथरा सी गई।