महिला के साथ मारपीट कर कपड़े फाड़ने के विरोध में पुलिस की गाड़ी के सामने बैठी सैकड़ों महिलाएं

Protest Against Assault With Woman : सीकर जिले के पलसाना ( Protest in Palsana ) के नजदीकी अजबपुरा गांव में नए बन रहे मकान पर कब्जे की नीयत से कुछ लोगों के घर में घूसकर एक महिला के साथ मारपीट ( Assault With Woman in House ) का मामला सामने आया है।