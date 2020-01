पंचायत चुनाव: मतदान शुरू होने से पहले दो गुटों में विवाद, गाड़ियों के शीशे तोड़े, कई घायल

राजस्थान पंचायत चुनाव ( Rajasthan Panchayat Chunav 2020 ) के प्रथम चरण के लिए मतदान ( Voting Start ) शुरू होने से पहले दो गुटों में विवाद ( Dispute Between Two Groups in Ajitgarh ) हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई जिसमें कई लोग घायल हुए है। विवाद के बाद मौके पर पुलिस का भारी जाप्ता तैनात किया गया है।