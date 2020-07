देश सेवा की ऐसी धुन कि शहीद दीपचंद ने कभी नहीं किया दूसरी भर्ती का आवेदन

(passion to die for country is such that martyr deepchand verma never applied for another job ) सोपोर में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान दीपंचद वर्मा में बचपन से देश भक्ति का भाव निचोड़कर भरा हुआ था। बचपन से ही शहीद दीपचंद में सेना में भर्ती होकर देश सेवा की धुन सवार थी।