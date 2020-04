मंदिर में दिए जलाने गए लोगों पर समुदाय विशेष के लोगों ने किया पथराव, तनाव के हालात

सीकर. कोरोना वायरस (Corona Virus) की जंग में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) की अपील पर राष्ट्रीय एकता का परिचय देने के लिए रामगढ़ शेखावाटी के हेतमसर गांव में मंदिर पर दिए जलाने गए लोगों पर हमला कर दिया गया। एक समुदाय विशेष के लोगों ने उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया।(People of particular community pelted stones at people) घटना से गांव में दहशत व तनाव का माहौल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना कर आरोपियों की तलाश शुरू की। जानकारी के मुताबिक हेतमसर गांव में रविवार रात कुछ लोग बालाजी मंदिर में दिए जलाने गए थे। इस दौरान समुदाय विशेष के कुछ युवकों ने मंदिर में दीए जला रहे लोगों पर पथराव कर दिया। पथराव के बाद युवक इधर-उधर भाग गए। एएसपी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस ने कुछ युवकों की पहचान कर ली है। एक युवक को हिरासत में ले लिया है। अन्य युवकों की तलाश की जा रही है। ग्रामीणों ने घटना का विरोध करते हुए रामगढ़ सेठान पुलिस को सूचना दी। थानाधिकारी उमाशंकर मौके पर आ पहुंचे।

ग्रामीणों में आक्रोश

पथराव की घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश छा गया। लोग इक_े होकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। लोगों का कहना है कि पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करें, वरना आंदोलन किया जाएगा।

अंधकार को दी चुनौती

इससे पहले प्रधानमंत्री की अपील पर कस्बे सहित पूरे जिले में लोगों ने कोरोना की जंग में रोशनी से एकता दिखाई। शहर व जिले की सभी गांवों के लोगों ने रविवार रात नौ बजे अपने घर की सारी लाइट बंद करके नौ मिनट के लिए दरवाजे, खिड़कियों के पास खड़े होकर मोमबत्ती, दीया, टॉर्च या मोबाईल की फ्लैश लाइट जलाकर एकता का परिचय दिया। इस दौरान आतिशबाजी करके भी कोरोना संकट के अंधकार को चुनौती दी।

खेत में मिला संदिग्ध, पहुंची पुलिस

अजीतगढ़ .अजीतगढ थाना क्षेत्र के गांव हरदास का बास एवं बुर्जा के बीच एक खेत में एक संदिग्ध व्यक्ति बैठा होने की सूचना अजीतगढ पुलिस को रविवार की दोपहर को पहुंची। पुलिस संदिग्ध को झाड़ली चिकित्सालय लेकर पहुंची। श्रीमाधोपुर उपखंड अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध मेडिकल टीम की निगरानी में है।