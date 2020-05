सूरत से लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव, 12 हुआ आंकड़ा

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में कोरोना संक्रमण का बुधवार को फिर एक मामला सामने आया है। (one more corona positive case found in sikar) इस बार संक्रमित रामगढ़ शेखावाटी से मिला है।

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में कोरोना संक्रमण का बुधवार को फिर एक मामला सामने आया है। (one more corona positive case found in sikar) इस बार संक्रमित रामगढ़ शेखावाटी से मिला है। जो भी प्रवासी है। गुजरात के सूरत (surat in gujrat) से छह मई को ही यह रामगढ़ लौटा था। जहां स्वास्थ्य विभाग ने उसे वार्ड नम्बर 22 स्थित घर में ही क्वारेंटाइन किया था। मंगलवार को विभाग की टीम ने सामान्य स्थिति यानी बिना कोरोना लक्षणों के ही उसका सैंपल लिया था। जिसकी आज आई रिपोर्ट में वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। घटना के बाद कस्बे व विभाग में हडक़ंप मच गया। विभाग ने परिवार के आठ सदस्यों को होम आइसोलेट किया है। वहीं, उसकी ट्रेवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। पुलिस व प्रशासन की टीम ने प्रभावित क्षेत्र को सेनेटाइज करने के साथ आम आवाजाही को बंद करने की कवायद शुरू कर दी है।

दो दिन में तीसरा मामला



कोरोना संक्रमण का दो दिन में ही यह तीसरा मामला है। इससे पहले मंगलवार को खंडेला के दो प्रवासी शख्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जिनमें से एक कोटड़ी लुहारवास गांव निवासी शख्स अहमदाबाद से करीब दस दिन पहले गांव लौटा था, जबकि दूसरा रामपुरा गांव निवासी शख्स छह दिन पहले मुंबई से आया था। दोनों का सोमवार को सैंपल लिया गया था।

12 हुआ पॉजिटिव का आंकड़ा



रामगढ़ शेखावाटी में कोरोना पॉजिटिव के बाद जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 12 हो गई है। इनमें से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। जबकि तीन मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। गौरतलब है कि जालौर, जोधपुर व गुरुग्राम में मिले श्रीमाधोपुर, नीमकाथाना व पाटन निवासी कोरोना पॉजिटिव तीनों लोगों को सीकर जिले में शामिल नहीं माना है।