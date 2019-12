पिकअप ने ऑटो को मारी टक्कर, सत्संग से लौट रहे दो लोगों की मौत, कई घायल

Road Accident in Palsana : सीकर जिले के पलसाना कस्बे के खंडेला रोड पर सोमवार सुबह एक ऑटो ( Pickup hit Auto ) को पीछे से आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी। जिससे ऑटो सवार दो जनों ( Two Killed in Road Accident ) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दो जने घायल हो गए।