कोरोना: राजस्थान से आ रही ऐसी तस्वीरें जो आंकड़े बढ़ाने के लिए बन सकती हैं जिम्मेदार!

pictures coming from Rajasthan can be responsible for this condition

अधिकांश वैक्सीनेशन सेंटर्स जिसमें अधिकांशत: गांव के हैं वहां वैक्सीनेशन के लिए दरकिनार किया जा रहा है सोशल डिस्टेंस। कोरोना के आंकड़े बढऩे में इस तरह की लापरवाही की अहम भूमिका बन सकती है।