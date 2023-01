पोक्सो कोर्ट ने कहा, पुलिस में ऊपर तक दिख रहा 'रुचि नहीं तो अनुसंधान नहीं' का कर्तव्य

सीकर. पोक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश अशोक चौधरी ने नाबालिग के अपहरण व बलात्कार के मामले में आरोपी को पांच साल कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

POCSO court said, 'no interest no research' visible to the top in the police. सीकर. पोक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश अशोक चौधरी ने नाबालिग के अपहरण व बलात्कार के मामले में आरोपी को पांच साल कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। नागौर के जसवंतगढ़ निवासी आरोपी विक्रम पुत्र भंवर सिंह राणा पर 3 मई 2017 में नीमकाथाना निवासी नाबालिग का अपहरण कर तीन दिन तक बलात्कार करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें कोर्ट ने आरोपी को भादस 343 में दोषमुक्त कर भादस 363 व 366 में दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। फैसले में खास बात कोर्ट की पुलिस पर की गई तल्ख टिप्पणी भी है। जिसमें मामले में नीमकाथाना के तात्कालिक थानाधिकारी व एसपी की लापरवाही बताते हुए लिखा कि केस में 'रुचि नहीं तो अनुसंधान नहीं का का कर्तव्य पुलिस के शीर्ष स्तर तक दर्शित होता है। पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को भी या तो कानूनी प्रावधानों का ज्ञान नहीं या वे अपनी रूचि के अनुसार अपनी शक्तियों को जगाते हैं।