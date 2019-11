अयोध्या फैसले पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने पर पुलिस की कार्रवाई, युवक को पकड़ा

सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले ( Ayodhya Ayodhya Verdict Result ) को लेकर शेखावाटी में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड ( Police Alert in Shekhawati ) पर है। चूरू के राजलदेसर में अयोध्या मामले में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट ( Inflammatory Post on Social Media on Ayodhya Verdict ) करने पर एक युवक को पुलिस ने पकड़ा है।