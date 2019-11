अयोध्या फैसले पर विवादित पोस्ट करने पर एक गिरफ्तार, ऐसी पोस्ट को लाइक करने पर भी होगी कार्रवाई

अयोध्या फैसले ( Ayodhya Verdict Result ) को लेकर सोशल मीडिया ( Social Meida ) पर किसी भी प्रकार की विवादित पोस्ट पर कमेंट या शेयर ( Action on People that Comment on Objectionable Posts on Ayodhya Verdict ) करने पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।