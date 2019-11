VIDEO: सीकर में कांग्रेस व निर्दलीय समर्थकों के बीच जमकर पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

Lathicharge in Sikar Rajasthan : शहर में नगर परिषद चुनाव ( Sikar Nagar Parishad Election ) के लिए सुबह से हो रहे शांतिपूर्ण मतदान के बीच दोपहर बाद माहौल तनावपूर्ण ( Tension in Sikar ) हो गया। वार्ड 13 में कांग्रेस ( Congress ) प्रत्याशी व निर्दलीय प्रत्याशी समर्थकों के बीच जमकर पथराव ( Stone Throwing in Ward 13 Sikar ) हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा।