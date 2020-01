अब दिल खोलकर लगाइए तड़का, बाजार में आ गया है सस्ता प्याज, जानिए कीमत

पिछले दो माह से रसोई और होटलों से गायब हुए प्याज ( Onion in Rajasthan ) की महक अब वापस लौटने लगी है। वजह शेखावाटी की मंडियों में तुर्की और इराक ( Onion From Turkey and Iraq ) का प्याज आने लगा है। इससे पिछले चार माह से आंसू दिला रहे प्याज के भाव में अगले कुछ दिनों में राहत मिलने लगेगी।