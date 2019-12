अब प्याज के बाद लहसुन ने लगाया शतक, एक किलो के भाव जानकर उड़ जाएंगे होश

रसोई में लगने वाले तडक़े में अहम भूमिका अदा करने वाली प्याज के बाद अब लहसुन ( Prices of Onion More than 100 Rs ) ने मुंह मोड़ लिया है। हाल यह है कि लहसुन के खुदरा भाव ( Retail Prices of Garlic Hike ) दोहरा शतक लगा चुके हैं जबकि प्याज के भाव ( Onion Prices ) 100 पार हो रहे हैं।