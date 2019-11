सेब-अनार से भी महंगा हुआ प्याज, जानिए क्या है नए भाव

Onion New Price in Market : अलवर के बाद प्याज की दूसरी बड़ी सबसे मंडी सीकर में भी प्याज की कीमतें रिकार्ड तोड़ रही है। तीन माह पहले 8 से 10 किलो बिकने वाला प्याज मंडी में 60 से 80 रुपए किलो तक पहुंच गया है।

Onion New Price in Market : अलवर के बाद प्याज की दूसरी बड़ी सबसे मंडी सीकर में भी प्याज की कीमतें रिकार्ड तोड़ रही है। तीन माह पहले 8 से 10 किलो बिकने वाला प्याज मंडी में 60 से 80 रुपए किलो (Price of Onion )तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि मंडी में इस समय प्याज के भाव सेव और अनार के भावों से ज्यादा है। इसका नतीजा है कि प्याज के कारोबार के कारण आबाद रहने वाले सीकर मंडी ( sikar mandi ) अब वीरान हो गई है। मंडी में हजारों की बजाए इन दिनो सौ से 800 कट्टे प्याज ( Wholesale Price of onion in sikar Mandi ) ही रोजाना आता है। अधिकांश व्यापारियों ने प्याज का कारोबार करना ही बंद कर दिया है। इसकी वजह से आम आदमी की रसोई में नजर आने वाला प्याज अब रसोई से नदारद हो गया है। गौरतलब है कि सीकर कृषि खंड में पिछले पांच वर्षों के दौरान प्याज का बुवाई क्षेत्र 30 से 35 हजार हेक्टेयर और औसत उत्पादन नौ लाख 90 हजार मीट्रिक टन का रहा है।



तीन गुना तेज हुए भाव

प्याज के भावों में उछाल के पीछे इस बार प्याज की बुवाई एक माह देरी से होना माना जा रहा है। व्यापारियों की माने तो बारिश की लम्बी अवधि होने के कारण प्याज की आवक कम हो गई वहीं प्याज उत्पादक क्षेत्रों में प्याज के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। इस समय अलवर के प्याज के अलावा कोई फसल तैयार नहीं है। हालांकि सरकार ने प्याज के आयात की घोषणा तो कर दी लेकिन प्याज का आयात खपत के अनुसार नहीं है। इस कारण व्यापारी असमंजस में है वहीं रसोई का बजट बिगडने से आम आदमी हैरान-परेशान है



दो माह तक राहत के आसार नहीं

आमतौर नवम्बर माह में प्याज का नया स्टॉक बाजार में आने लगता है लेकिन इस बार अलवर के अलावा प्याज की कोई फसल तैयार नहीं हुई है। अर्थव्यवस्था में अहम भागीदार और रोजमर्रा की जरूरत प्याज के भावों में दिसम्बर और जनवरी माह तक राहत मिलने की कम उम्मीद है। थोक व्यापारी नेमीचंद दूजोद, भंवरलाल निठारवाल, देवीलाल के अनुसार पिछले दिनो मानसून के दौरान महाराष्ट्र में अच्छी बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया था। महाराष्ट्र की भूमि में पानी के सोखने की क्षमता कम होने के कारण प्याज की तैयार फसल खराब हो गई और देश की मंडियों में समय पर प्याज नहीं पहुंचा और प्याज के भाव तेज हो गए। किसानों ने बताया कि प्याज का स्टॉक तो किया लेकिन नमी के कारण स्टॉक खराब होने लगा तो प्याज को बाजार में भेजना शुरू कर दिया।



इस तरह समझें प्याज की कीमत

भाव रु. प्रति किलो में

थोक थोक खुदरा

नासिक 75 -80 85-90

सीकर 65-70 70-80

अलवर 60-65 70

मिक्स प्याज 45-50 50-65



फलों के भाव रुपए प्रति किलो में

फल थोक खुदरा

सेब 30-65 70-80

अनार 50-80 90-100

अमरुद 35-40 45-50

संतरा 50-53 65-70