प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की सीकर के क्वारेंटाइन मजदूरों की तारीफ, पत्रिका ने की थी पहल

सीकर/पलसाना. लॉकडाउन (Lock Down) में पलसाना की शहीद सीताराम कुमावत व सेठ कन्हैयालाल ताम्बी स्कूल में क्वारेंटाइन मजदूरों के रंग रोगन करने की प्रेरणा को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात में सराहा। (Prime Minister Narendra Modi praised the quarantine workers of Sikar) मजदूरों की इस पहल को राजस्थान पत्रिका ने सबसे पहले प्रकाशित किया था। जिसके बाद यह मामला पीएमओ तक पहुंचा था। प्रधानमंत्री की सराहना मिलने के बाद इन मजदूरों के साथ पूरे कस्बे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मजदूरों ने इसे गौरव का पल बताया।

यह था मामला

पलसाना स्कूल में प्रवासी लोगों के लिए क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया है। इसमें राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश व बिहार के 54 प्रवासी मजदूर ठहरे हुए है। ग्रामीणों की ओर से मजदूरों के लिए की जा रही आवभगत से खुश होकर इन मजदूरों ने ठाले बैठे रहने की बजाय विद्यालय भवन के रंग रोगन करने की इच्छा जताई थी। बाद में सरपंच व प्रधानाचार्य की ओर से सामग्री मुहैया कराने पर उन्होंने यह काम भी शुरू कर दिया था। मजदूरों की इस अनूठी पहल को राजस्थान पत्रिका में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। जिसके बाद मामला देशभर में सुर्खियां बटोरने लगा। इसके बाद जब रविवार को प्रधानमंत्री ने मन की बात की तो इन मजदूरों के काम की भी सराहना की।

देशभर में हो चुकी सराहना

मजदूरों की ओर से विद्यालय में किए गए इस अनूठे कार्य की प्रशंसा आज देशभर में हो रही है। प्रधानमंत्री से पहले प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह, विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश शर्मा सहित कई राजनेताओं ने भी इसकी सराहना करते हुए स्थानीय सरपंच रूपसिंह शेखावत से इस मामले में वार्ता की। सांसद सुमेधानन्द सरस्वती, शिक्षामंत्री गोविन्दसिंह डोटासरा, विधायक वीरेन्द्रसिंह, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह अपने फेसबुक पेज और ट्वीटर अकाउंट पर राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर पोस्ट कर इसकी तारीफ कर चुके हैं।

इनका कहना है:

विकट परिस्थितियों में मजदूरों ने देश के सामने मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री से प्रशंसा मिलने पर मजदूरों के साथ पूरे गांव का मनोबल व गौरव बढ़ा है।

रूपसिंह शेखावत, सरपंच ग्राम पंचायत, पलसाना

मजदूरों के कार्य की जितनी तारफी की जाए उतनी कम है। पीएम से तारीफ गौरव का विषय है।

राजेन्द्र कुमार मीणा, प्रधानाचार्य पलसाना विद्यालय

ग्रामीणों की ओर से निस्वार्थ रूप से सेवाभावी कार्य किया गया। जवाब में मजदूरों ने भी निठले बैठने के बजाए अपने श्रम रूपी कर्तत्व से वाहवाही लूटी है। प्रधानमंत्री से प्रशंसा पाकर पूरे पलसाना गांव में खुशी का माहोैल है।

रामचन्द बिजारनियां, शिक्षाविद्