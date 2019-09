जेल में कैदी का गला काटने का मामला: परिजनों ने हत्या की साजिश बता कर CBI जांच की मांग की

हनी ट्रेप के मामले में फंसे बलबीर ( Prisoner Cut Own Throat Jail ) की जेल में हत्या कराने के आरोप लगा कर परिजनों ने विरोध प्रदर्शन ( Protest in Neemkathana For CBI Investigation ) किया।