VIDEO: तेज रफ्तार निजी बस ने दो बाइक को मारी टक्कर, शादी में जा रहे मां-बेटे की मौत, एक गंभीर

Updated: May 09, 2022 12:40:13 pm

Mother and son died in bus collision in sikr सीकर. राजस्थान के सीकर शहर में धोद चौराहे पर सोमवार को एक तेज रफ्तार निजी बस ने दो बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि एक बाइक पर सवार मां- बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरी बाइक पर सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।