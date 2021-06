सिर पर सीपीयू व गले में की-बोर्ड लटकाकर सोशल मीडिया पर दिया धरना

(Protest on social media by hanging CPU on head and keyboard around neck) कोरोना की वजह से सभी विभागों की भर्ती पूरी तरह लॉकडाउन है। बेरोजगारी के दर्द से परेशान युवाओं ने अब सरकार को जगाने के लिए वर्चुअल प्रदर्शन का सहारा लेना शुरू कर दिया है।