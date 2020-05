VIDEO. राजस्थान में यहां शराब ठेका खोलते ही शुरू हुआ विरोध, दो दिन से धरने पर बैठे ग्रामीण

सीकर. लॉकडाउन (lock down) के बाद देशभर में शराब की दुकानें खुल गई है। लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े शराब खरीदते नजर आ रहे हैं। इसी बीच राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना तहसील के सिरोही गांव में शराब ठेका खुलने के साथ ही विवाद शुरू हो गया।

सीकर. लॉकडाउन (lock down) के बाद देशभर में शराब की दुकानें खुल गई है। लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े शराब खरीदते नजर आ रहे हैं। इसी बीच राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना तहसील के सिरोही गांव में शराब ठेका खुलने के साथ ही विवाद शुरू हो गया। (Protests started against liquor shop in sirohi) अल्ट्रा टेक रोड पर ठेका खोलने पर ग्रामीण यहां विरोध प्रदर्शन पर उतर आए और ठेका बंद करने की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर धरना भी शुरू कर दिया। जिसका आज दूसरा दिन था। खास बात यह रही कि धरने में दूसरे दिन गांव के पुरुषों के साथ काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। जो नारेबाजी करते हुए ठेका बंद किए जाने की मांग करती रही। मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी भी दी। इस बीच सूचना पाकर कोतवाली थानाधिकारी भी मौके पर समझाइश करने पहुंचे। लेकिन, प्रदर्शनकारी मांग पूरी नहीं होने तक टस से मस नहीं हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाते दिखे।

इसलिए विरोध



शराब के ठेक का विरोध ग्रामीण गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ठेका आबादी क्षेत्र में है। जहां नजदीक ही पानी की टंकी में महिलाएं पानी भी भरने आती है। यदि वहां शराब का ठेका खुला तो महिलाओं से छेड़छाड़ व अपराध की घटना बढ़ेगी। जो गांव की शांति व व्यवस्था के लिए सही नहीं है। लिहाजा ठेके को आबादी से दूर खोला जाएा।

इधर पेंशनर्स ने किया विरोध

सीकर. राजस्थान पेंशनर समाज की वीसी के जरिए मंगलवार को बैठक हुई। इसमें शराब की दुकान खोलने के फैसले को लेकर विरोध जताया गया। सदस्यों ने कहा कि एक तरफ सरकार सोशल डिस्टेंस की पालना और आर्थिक मंदी की बात कह रही है। दूसरी तरह शराब की दुकानों के ताले खोलकर बाजार में भीड़ एकत्रित करने का प्रयास हुआ है। जिला मंत्री ओंकारसिंह नृसिंहपुरी ने बताया कि जल्द सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो पेंशनर गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे।