पारे ने पकड़ा जोर, अब बरसात की संभावना

राजस्थान के शेखावाटी इलाके में शुक्रवार को तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अंचल के फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र में शुक्रवार को अल सुबह न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री दर्ज हुआ।

(Big change in temperature, now the possibility of rain in rajasthan) सीकर. राजस्थान के शेखावाटी इलाके में शुक्रवार को तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अंचल के फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र में शुक्रवार को अल सुबह न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री दर्ज हुआ। जो गुरुवार के मुकाबले 4.5 डिग्री ज्यादा रहा। हालांकि इस बीच आंशिक बादलों से ढकी धूप व हवा में नमी के चलते सर्दी का असर बरकरार है। इससे पहले शुक्रवार को भी सुबह की शुरुआत धुंध के साथ हुई। जिसका असर ग्रामीण व कृषि क्षेत्रों में ज्यादा रहा। शहरी इलाकों में भी रात से ही शुरू हुई धुंध ने सुबह को धुंधला रखा। इधर मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। जिससे कई जगह बादलों के साथ आने वाले दिनों में बरसात भी देखने को मिल सकती है।