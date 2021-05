राजस्थान में आंधी, बरसात व ओलावृष्टि का अलर्ट

(rain and hail alert in rajasthan) राजस्थान में दो दिन शुष्क रहा मौसम अब फिर बदलाव की ओर है। नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय (New Western Disturbance)होने से आगामी दिनों में प्रदेश के शेखावाटी (Shekhawati)सहित ज्यादातर इलाकों में फिर से आंधी व बरसात होने की संभावना है।