मौसम विभाग के अलर्ट के बाद यहां झमाझम बारिश के साथ गिरे चने के आकार के ओले, सड़कें बनी दरिया

सीकर।

Rain hail in Jhunjhunu Rajasthan : मौसम विभाग के अलर्ट के बाद शेखावाटी में सोमवार को मौसम का मिजाज बदल गया। सीकर जिले में जहां तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई तो वहीं झुंझुनूं जिले में बारिश के साथ कई स्थानों पर चने के आकार के ओले ( Rain and hail in Rajasthan ) गिरे। जिससे गर्मी से कुछ राहत मिली। इससे पहले बादल छाए रहे और इसके बाद आंधी चली। कुछ देर आंधी चलने के बाद कई इलाकों में बरसात शुरू हो गई। बता दें कि मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी ( heavy rain Alert in Rajasthan ) किया हुआ है। सोमवार को सुबह से ही धूप निकली हुई थी। बादलों की आवाजाही के बीच उमस भरी गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदले लगा। शाम 4 बजे तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। करीब 20 मिनट बारिश का दौर चला।

बगड़ में गिरे ओले ( hail in Jhunjhunu )

झुंझुनूं जिले में सोमवार शाम को बारिश हुई। जिले के बगड़ सहित आस-पास के कई क्षेत्रों में बारिश के साथ चने के आकार के ओले गिरे है। तेज बारिश के बाद शहर की सडक़े पानी से लबालब हो गई। जिससे आमजन को काफी परेशानी हुई।तेज हवा व बारिश के कारण बिजली भी गुल हो गई।

आगे क्या ( Rajasthan Weather Forecast )

बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है।

इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट ( IMD alert )

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अजमेर, अलवर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, सिरोही, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौडगढ़़, झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली, धौलपुर और टोंक में कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 30-40 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है।

Read More :

बंगाल की खाड़ी में बना खास सिस्टम, सीकर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए कब पहुंचेगा मानसून

मानसून 3 जुलाई तक पूर्वी राजस्थान को करेगा कवर ( Monsoon Entry in Rajasthan )

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के असर से मानसून ने भी रफ्तार पकड़ ली है। मानसून की बारिश से मायानगरी मुंबई पानी से लबालब हो गई है। 3 जुलाई तक मानसून पूर्वी राजस्थान को कवर कर लेगा।