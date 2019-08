राजस्थान में यहां बारिश का दौर जारी, अगले 24 घंटे इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

सीकर।

heavy rain Alert in Rajasthan : प्रदेश में मानसून ( monsoon in Rajasthan ) की बारिश का दौरा लगातार जारी है। शेखावाटी में पिछले दो दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सीकर सहित आस-पास के इलाकों में देर रात से रुक-रुककर बारिश ( Rain in Sikar ) का दौर जारी है। आसमान में सुबह से ही काले घने बादलों की आवाजाही हो रही है। रिमझिम बारिश और ठंडी-ठंडी हवाओं से जहां मौसम सुहावना हो गया वहीं लोगों को गर्मी से राहत भी मिली।

इसी बीच मौसम विभाग ( Weather Department ) ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट ( IMD heavy rain alert ) जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। बता दें कि प्रदेश में मानसून का दूसरा चक्र सक्रिय होने के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी है। इसका असर शेखावाटी में भी देखा जा सकता है। सीकर जिले में शनिवार सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए है और हल्की तो कभी तेज बरसात हो रही है। इससे पहले शुक्रवार को दिनभर की उमस भरी गर्मी के बाद रात को मौसम बदला और तेज बारिश हुई।

इन जिलों में अलर्ट ( rajasthan weather forecast )

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार पाली, जोधपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, चित्तौडगढ़़, भीलवाड़ा, राजसमंद, जयपुर में भारी बारिश हो सकती है। शेखावाटी में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है।